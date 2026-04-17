Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку России по Украине 16 апреля.

Об этом он заявил в комментарии журналисту Радио Свобода.

Отвечая на вопрос об очередном российском обстреле Украины, Трамп кратко оценил события.

— Я считаю, что это ужасно, — сказал президент США.

Речь идет о массированной атаке РФ, в результате которой погибли 19 человек, еще более 100 получили ранения.

Reporter: What is your reaction to Russia’s overnight attack on Kyiv? Trump: I think it’s terrible. pic.twitter.com/EUTwTw1KNL — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Кроме Трампа, массированную атаку России по Украине 16 апреля резко осудили на международном уровне.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал обстрел сознательным террором против гражданского населения и подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о провале военной агрессии РФ.

Отдельно он отметил, что армия РФ применила тактику повторных ударов — после прибытия спасателей на места попаданий, что значительно повышает риски для гражданских и служб экстренной помощи.

Кошта призвал Россию прекратить войну и акцентировал на необходимости достижения справедливого и длительного мира на основе международного права, добавив, что ЕС продолжит усиливать давление на агрессора.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество немедленно реагировать на атаку и без промедлений принимать решения для усиления давления на Россию.

По словам представителя Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, во время массированного удара 15-16 апреля Россия применила новую тактику.

Атака продолжалась более суток и состояла из двух волн. Зафиксировано попадание на 26 локациях, в нескольких городах есть погибшие и раненые, а наибольшие разрушения понесли Киев, Днепр и Одесса.

