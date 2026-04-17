Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку России по Украине 16 апреля.

Об этом он заявил в комментарии журналисту Радио Свобода.

Отвечая на вопрос об очередном российском обстреле Украины, Трамп кратко оценил события.

Сейчас смотрят

— Я считаю, что это ужасно, — сказал президент США.

Речь идет о массированной атаке РФ, в результате которой погибли 19 человек, еще более 100 получили ранения.

Кроме Трампа, массированную атаку России по Украине 16 апреля резко осудили на международном уровне.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал обстрел сознательным террором против гражданского населения и подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о провале военной агрессии РФ.

Отдельно он отметил, что армия РФ применила тактику повторных ударов — после прибытия спасателей на места попаданий, что значительно повышает риски для гражданских и служб экстренной помощи.

Кошта призвал Россию прекратить войну и акцентировал на необходимости достижения справедливого и длительного мира на основе международного права, добавив, что ЕС продолжит усиливать давление на агрессора.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество немедленно реагировать на атаку и без промедлений принимать решения для усиления давления на Россию.

По словам представителя Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, во время массированного удара 15-16 апреля Россия применила новую тактику.

Атака продолжалась более суток и состояла из двух волн. Зафиксировано попадание на 26 локациях, в нескольких городах есть погибшие и раненые, а наибольшие разрушения понесли Киев, Днепр и Одесса.

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеДональд ТрампРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.