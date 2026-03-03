Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 3 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, применил 5605 дронов-камикадзе и осуществил 2691 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
