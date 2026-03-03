За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы, применил 5605 дронов-камикадзе и осуществил 2691 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1469-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

