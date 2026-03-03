Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

