Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 3 березня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 163 керовані авіабомби, застосував 5605 дронів-камікадзе та здійснив 2691 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
Зараз дивляться
Карта бойових дій в Україні на 3 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1469-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.