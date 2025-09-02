Офис Генерального прокурора Украины начинает судебные процессы против военных преступников из РФ, причастных к массовым убийствам и пыткам гражданского населения во время оккупации города Буча в Киевской области.

В настоящее время готовы обвинительные акты в отношении четырех российских военнослужащих. Еще одному военному сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданскими.

Преступления военнослужащих РФ в Буче: что известно

По данным следствия, военнослужащим РФ, которые служили в различных подразделениях 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, инкриминируют преступления по ч.1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в марте 2022 года один из военных без предупреждения открыл огонь по двум местным жителям Бучи, в результате чего оба мужчины погибли.

Другой военнослужащий во время временной оккупации Бучи стрелял по безоружным гражданским.

Зафиксированы также факты систематических пыток и психологического террора со стороны российских военных, которые угрожали мирным огнестрельным оружием, требовали информацию об украинских позициях и совершали жестокие действия. После допросов потерпевшие испытали серьезные моральные и психические страдания.

О подозрении сообщено командиру боевой машины 4 десантно-штурмовой роты 2 батальонно-тактической группы за издевательства над гражданским лицом.

Следствие продолжается. Офис Генерального прокурора совместно с Национальной полицией Украины продолжает документировать военные преступления для привлечения виновных к ответственности.

