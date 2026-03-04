Бойцы подразделения Lasar’s Group в составе Национальной гвардии Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400 Триумф на территории Белгородской области РФ.

Об этом сообщили в подразделении Lasar’s Group НГУ.

Lasar’s Group НГУ атаковали российский ЗРК С-400: что известно

Операцию по обнаружению и поражению российского комплекса противовоздушной обороны провели совместно с 429 отдельной бригадой беспилотных систем Ахиллес и Управлением оперативных сил.

Сначала аэроразведка 429 бригады исследовала участок вражеской территории и обнаружила позицию зенитно-ракетного комплекса.

После этого информацию передали подразделению Lasar’s Group. Экипажи отправились в район расположения комплекса и нанесли точные удары.

В результате атаки российский комплекс С-400 был поражен.

По словам военных, поражение комплекса позволило заметно ослабить активность российской противовоздушной обороны на Харьковском направлении.

В подразделении также отметили, что теперь в боевом активе Lasar’s Group есть поражение всех типов наземных целей российских войск.

Основатель подразделения Lasar’s Group, полковник Павел Елизаров с позывным Лазарь еще в ноябре 2025 года в интервью Forbes говорил, что хотел бы увидеть поражение комплекса С-400 бойцами своего подразделения.

Теперь это желание стало реальностью.

