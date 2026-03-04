Бойцы НГУ поразили российский ЗРК С-400 в Белгородской области
- Подразделение Lasar’s Group НГУ поразило российский ЗРК С-400.
- Удар нанесли на территории Белгородской области РФ.
- Операцию провели совместно с бригадой беспилотных систем Ахиллес.
Бойцы подразделения Lasar’s Group в составе Национальной гвардии Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400 Триумф на территории Белгородской области РФ.
Об этом сообщили в подразделении Lasar’s Group НГУ.
Lasar’s Group НГУ атаковали российский ЗРК С-400: что известно
Операцию по обнаружению и поражению российского комплекса противовоздушной обороны провели совместно с 429 отдельной бригадой беспилотных систем Ахиллес и Управлением оперативных сил.
Сначала аэроразведка 429 бригады исследовала участок вражеской территории и обнаружила позицию зенитно-ракетного комплекса.
После этого информацию передали подразделению Lasar’s Group. Экипажи отправились в район расположения комплекса и нанесли точные удары.
В результате атаки российский комплекс С-400 был поражен.
По словам военных, поражение комплекса позволило заметно ослабить активность российской противовоздушной обороны на Харьковском направлении.
В подразделении также отметили, что теперь в боевом активе Lasar’s Group есть поражение всех типов наземных целей российских войск.
Основатель подразделения Lasar’s Group, полковник Павел Елизаров с позывным Лазарь еще в ноябре 2025 года в интервью Forbes говорил, что хотел бы увидеть поражение комплекса С-400 бойцами своего подразделения.
Теперь это желание стало реальностью.