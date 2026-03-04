Бійці підрозділу Lasar’s Group у складі Національної гвардії України завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-400 Тріумф на території Бєлгородської області РФ.

Про це повідомили в підрозділі Lasar’s Group НГУ.

Lasar’s Group НГУ атакували російський ЗРК С-400: що відомо

Операцію із виявлення та ураження російського комплексу протиповітряної оборони провели спільно з 429 окремою бригадою безпілотних систем Ахіллес та Управлінням оперативних сил.

Зараз дивляться

Спочатку аеророзвідка 429 бригади дослідила ділянку ворожої території та виявила позицію зенітно-ракетного комплексу.

Після цього інформацію передали підрозділу Lasar’s Group. Екіпажі вирушили в район розташування комплексу та завдали точних ударів.

Унаслідок атаки російський комплекс С-400 було уражено.

За словами військових, ураження комплексу дозволило помітно послабити активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.

У підрозділі також зазначили, що тепер у бойовому активі Lasar’s Group є ураження всіх типів наземних цілей російських військ.

Засновник підрозділу Lasar’s Group, полковник Павло Єлізаров із позивним Лазар ще у листопаді 2025 року в інтерв’ю Forbes говорив, що хотів би побачити ураження комплексу С-400 бійцями свого підрозділу.

Тепер це бажання стало реальністю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.