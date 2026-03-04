В ночь на 4 марта российские войска снова атаковали Днепропетровскую область.

Между тем президент США заявил о приоритете завершения войны в Украине, а на Ближнем Востоке обостряется ситуация вокруг Ирана.

О главных событиях ночи и утра 4 марта — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атаки на Днепропетровскую область

Враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.

В частности, в Каменском районе под ударом оказалась Вишневская община — повреждена транспортная инфраструктура.

В Синельниковском районе агрессор нанес удар по Дубовиковской общине — разрушен частный дом.

В Самаровском районе обстреляли Перещепино. Возник пожар, разрушена инфраструктура.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Покровскую и Мировскую общины — поврежден автомобиль.

Люди во время этих атак не пострадали.

Трамп назвал урегулирование войны в Украине приоритетом

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны между Украиной и Россией является одним из ключевых приоритетов его администрации.

По словам американского лидера, вопрос войны находится «очень высоко» в списке его приоритетов.

Он выразил надежду, что урегулирование удастся достичь, но отметил, что периодически возлагает ответственность за отсутствие договоренностей то на одну, то на другую сторону.

США готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Отдельно Дональд Трамп заявил, что ВМС США при необходимости начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

По его словам, он поручил Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить страхование политических рисков и финансовые гарантии для морской торговли, особенно энергетической, проходящей через Персидский залив.

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мир и готовы к дальнейшим действиям.

В Иране избрали нового верховного лидера

По данным Iran International, новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи.

Сообщается, что Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции приняла соответствующее решение.

Ранее израильские СМИ писали об ударах Израиля и США по зданию в Куме, где должно было состояться собрание совета экспертов. Информация о пострадавших не поступала.

Экс-лидер Ирана Ахмадинежад мог пережить покушение

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, по данным телеканала Iran International, вероятно пережил попытку покушения во время израильских и американских ударов.

Ранее появлялась информация о его возможной гибели после удара по дому, однако эти сообщения не подтвердились. По данным источников, Ахмадинежада перевезли в безопасное место.

Ахмадинежад возглавлял Иран в 2005–2013 годах.

Его президентство сопровождалось жесткой риторикой в отношении Запада и активным продвижением ядерной программы, а также массовыми протестами после выборов 2009 года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

