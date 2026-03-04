Российские войска готовятся к возможному усилению боевых действий в районе Покровской агломерации весной.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Ситуация на Покровском направлении

Отмечается, что в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступления.

– В полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ фиксируются признаки подготовки противника к активизации боевых действий. По имеющейся информации, враг планирует ужесточение наступления в начале весны. Последние несколько месяцев противник сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения, – говорится в сообщении 7 корпуса в телеграмм-канале в среду.

По данным военных, основные усилия оккупанты сосредоточили на направлении села Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска.

Бои продолжаются в восточной части населенного пункта.

– Противник пытается давить на украинских защитников и дальше продвигаться в центральную часть Гришиного, одновременно штурмуя его с севера и юга, – добавляют в 7 корпусе.

Также российские подразделения продолжают попытки полностью установить контроль над Покровском и Мирноградом, однако украинские силы удерживают позиции на северных окраинах обоих городов.

В феврале в зоне ответственности корпуса было ликвидировано и ранено более тысячи российских военных.

Кроме того, уничтожены и поражены 38 артиллерийских систем и минометов, четыре единицы бронетехники, 84 единицы автомобильной и мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.

Сообщение сопровождается видео с фиксацией авиаударов по скоплению личного состава противника в Покровске, нанесенных Силами обороны в течение последних дней.

