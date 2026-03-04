Російські війська готуються до можливого посилення бойових дій у районі Покровської агломерації навесні.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Ситуація на Покровському напрямку

Зазначається, що в зоні його відповідальності 7 корпусу ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступу.

– У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ фіксуються ознаки підготовки противника до активізації бойових дій. За наявною інформацією, ворог планує посилення наступу на початку весни. Останні декілька місяців противник свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування, – йдеться у повідомленні 7 корпусу у телеграм-каналі у середу.

За даними військових, основні зусилля окупанти зосередили на напрямку села Гришине, розташованого на північний захід від Покровська.

Бої тривають у східній частині населеного пункту.

– Противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня, – додають у 7 корпусі.

Також російські підрозділи продовжують спроби повністю встановити контроль над Покровськом і Мирноградом, однак українські сили утримують позиції на північних околицях обох міст.

У лютому в зоні відповідальності корпусу було ліквідовано та поранено понад тисячу російських військових.

Крім того, знищено та уражено 38 артилерійських систем і мінометів, чотири одиниці бронетехніки, 84 одиниці автомобільної та мототехніки, а також п’ять наземних роботизованих комплексів.

Повідомлення супроводжується відео з фіксацією авіаударів по скупченню особового складу противника в Покровську, завданих Силами оборони протягом останніх днів.

