ВСУ остановили попытку прорыва границы в Харьковской области
- Оккупанты пытались прорвать госграницу и атаковали позиции ВСУ.
- В сутки украинские военные нейтрализовали 17 вражеских штурмов.
- Враг накапливает силы в отдельных направлениях для возможного наступления.
За прошедшие сутки российские войска предприняли попытки прорыва государственной границы Украины и атаковали позиции Сил обороны на нескольких направлениях.
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении
В общей сложности украинские военные остановили и нейтрализовали 17 вражеских атак.
Как сообщили в пресс-службе Группировки объединенных сил в Телеграмме, на Южно-Слобожанском направлении противник пытался продвинуться в районах Зыбиного и Круглого.
– За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать Государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зибиного и Круглого. По штурмовым группам окупантов нашими подразделениями нанесено огненное поражение, – говорится в сообщении.
На Великобурлукском направлении, по данным военных, российские подразделения продолжают сосредотачивать силы с целью возобновления наступательных действий.
На Купянском направлении захватчики пытались прорвать оборону украинских войск в районах Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки, однако успеха не имели.
Также на Лиманском направлении украинские защитники отразили штурмы противника в направлениях Шейковки, Ставков, Дробышевого и Лимана.
Напомним, в ночь на 28 февраля Сил обороны Украины атаковали ряд объектов российской армии на оккупированных территориях и в России.
Сил обороны атаковали состав горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе Новоамвросиевского и состав боеприпасов отдельной мотострелковой бригады врага в районе Амвросиевки Донецкой области.