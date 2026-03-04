За прошедшие сутки российские войска предприняли попытки прорыва государственной границы Украины и атаковали позиции Сил обороны на нескольких направлениях.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении

В общей сложности украинские военные остановили и нейтрализовали 17 вражеских атак.

Как сообщили в пресс-службе Группировки объединенных сил в Телеграмме, на Южно-Слобожанском направлении противник пытался продвинуться в районах Зыбиного и Круглого.

– За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать Государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зибиного и Круглого. По штурмовым группам окупантов нашими подразделениями нанесено огненное поражение, – говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении, по данным военных, российские подразделения продолжают сосредотачивать силы с целью возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении захватчики пытались прорвать оборону украинских войск в районах Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки, однако успеха не имели.

Также на Лиманском направлении украинские защитники отразили штурмы противника в направлениях Шейковки, Ставков, Дробышевого и Лимана.

Напомним, в ночь на 28 февраля Сил обороны Украины атаковали ряд объектов российской армии на оккупированных территориях и в России.

Сил обороны атаковали состав горюче-смазочных материалов мотострелкового полка в районе Новоамвросиевского и состав боеприпасов отдельной мотострелковой бригады врага в районе Амвросиевки Донецкой области.

