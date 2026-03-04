На НМТ можно зарегистрироваться через Дію: инструкция, как это сделать
5 марта начнется регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте. Абитуриенты могут зарегистрироваться на национальный мультипредметный тест (НМТ) через Дию. Для этого в кабинет абитуриента интегрировали возможность добавлять документы и Дія.Підпис.
Как зарегистрироваться на НМТ через приложение Дія — читайте пошаговую инструкцию на Фактах ICTV.
Как зарегистрироваться на НМТ в Дії
Чтобы создать персональный кабинет:
- откройте страницу регистрации на сайте УЦОКО;
- выберите вариант создания кабинета с помощью Дії;
- нажмите на QR-код или отсканируйте его камерой смартфона, на котором есть Дія;
- подтвердите отправку копии паспорта Дія.Підпис.
Данные с ID-карты или загранпаспорта подтянутся автоматически — нет необходимости заполнять их вручную.
Далее абитуриенту нужно заполнить стандартную форму, то есть добавить контакты, выбрать место и предметы, которые планирует сдавать.
УЦОКО расширил интеграцию с Дія. Теперь, если для регистрации нужны другие документы, их можно отправить через приложение. Также можно загрузить актовые записи о смене имени, браке или его расторжении.
Если планируете вернуться в кабинет позже, тогда для следующей авторизации в персональном кабинете используйте Дія.Підпис. Это удобно, ведь не нужно вводить ФИО и РНОКПП вручную.
Для того, чтобы авторизоваться в кабинете с Дія.Підпис необходимо:
- открыть страницу персонального кабинета;
- выбрать вариант Вход с помощью приложения Дія;
- нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором есть Дія;
- в Дія подтвердить запрос на авторизацию через Дія.Підпис.
В дальнейшем для входа в персональный кабинет поступающий может использовать Дія.Підпис.
Напоминаем, что регистрация на НМТ продлится до 2 апреля 2026 года.