5 березня розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Вступники до вишів можуть зареєструватися на національний мультипредметний тест (НМТ) через Дію. Для цього до кабінету вступника інтегрували можливість додавати документи та Дія.Підпис.

Як зареєструватися на НМТ через застосунок Дія — читайте покрокову інструкцію на Фактах ICTV.

Як зареєструватися на НМТ у Дії

Щоб створити персональний кабінет:

відкрийте сторінку реєстрації на сайті УЦОЯО;

виберіть варіант створення кабінету за допомогою Дії;

натисніть на QR-код або проскануйте його камерою смартфона, на якому є Дія;

підтвердьте надсилання копії паспорта Дія.Підписом.

Дані з ID-картки або закордонного паспорта підтягнуться автоматично — немає потреби заповнювати їх вручну. Далі вступнику треба заповнити стандартну форму, тобто додати контакти, вибрати місце та предмети, які планує складати.

УЦОЯО розширив інтеграцію з Дією. Тепер, якщо для реєстрації потрібні інші документи, їх так само можна надіслати через застосунок. Також можна завантажити актові записи про зміну імені, шлюб чи його розірвання.

Якщо плануєте повернутися до кабінету пізніше, тоді для наступної авторизації в персональному кабінеті використовуйте Дія.Підпис. Це зручно, адже не потрібно вводити ПІБ і РНОКПП вручну — тільки кілька тапів у Дії.

Для того, щоб авторизуватись у кабінеті з Дія.Підписом необхідно:

відкрити сторінку персонального кабінету;

вибрати варіант Вхід за допомогою застосунку Дія;

натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона, на якому є Дія;

у Дії підтвердити запит на авторизацію через Дія.Підпис.

Надалі для входу в персональний кабінет вступник може використовувати Дія.Підпис.

Нагадуємо, що реєстрація на НМТ триватиме до 2 квітня 2026 року.

