Владимир Компаниченко уволен с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Об этом говорится в указе президента Украины №219/2026, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Увольнение Владимира Компаниченко

– Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, – говорится в документе.

Стоит отметить, что он занимал должность руководителя управления СБУ в Житомирской области с 17 ноября 2022 года.

Недавно украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему с участием представителей Воздушных сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

По информации генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, в 2025 году выделили 1,4 млрд грн на строительство укрытий для самолетов на аэродромах.

По данным следствия, командующий логистикой Воздушных сил ВСУ договорился с руководителем управления СБУ Житомирской области Владимиром Компаниченко, чтобы тот помог подкупить руководство военной контрразведки.

Организаторов коррупционной схемы разоблачили во время попытки подкупить аудиторов за $320 тыс. За эти деньги подозреваемые надеялись получить “нужные” результаты проверки некачественно построенных укрытий для самолетов.

27 февраля Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако для него не предусмотрена возможность внесения залога.

