Зеленський звільнив Компаниченка після викриття корупційної схеми на укриттях для літаків
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Компаниченка з посади очільника управління СБУ в Житомирській області.
- Кадрове рішення ухвалено на тлі корупційного скандалу, пов’язаного з розкраданням грошей на будівництві авіаційних укриттів та спробою підкупу військової контррозвідки.
Володимир Компаниченко звільнений з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області.
Про це йдеться в указі президента України №219/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
Звільнення Володимира Компаниченка
– Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, – йдеться у документі.
Варто зазначити, що він перебував на посаді керівника управління СБУ в Житомирській області з 17 листопада 2022 року.
Нещодавно українські правоохоронці викрили корупційну схему за участю представників Повітряних сил ЗСУ та Служби безпеки України.
За інформацією генерального прокурора України Руслана Кравченка, у 2025 році виділили 1,4 млрд грн на будівництво укриттів для літаків на аеродромах.
За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ домовився з керівником управління СБУ Житомирської області Володимиром Компаниченком, щоб той допоміг підкупити керівництво військової контррозвідки.
Організаторів корупційної схеми викрили на спробі підкупити аудиторів за $320 тис. За ці гроші підозрювані сподівалися отримати “потрібні” результати перевірки неякісно побудованих укриттів для літаків.
27 лютого Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте для нього не передбачається можливість внесення застави.