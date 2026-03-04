Володимир Компаниченко звільнений з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області.

Про це йдеться в указі президента України №219/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Звільнення Володимира Компаниченка

– Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області, – йдеться у документі.

Варто зазначити, що він перебував на посаді керівника управління СБУ в Житомирській області з 17 листопада 2022 року.

Нещодавно українські правоохоронці викрили корупційну схему за участю представників Повітряних сил ЗСУ та Служби безпеки України.

За інформацією генерального прокурора України Руслана Кравченка, у 2025 році виділили 1,4 млрд грн на будівництво укриттів для літаків на аеродромах.

За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ домовився з керівником управління СБУ Житомирської області Володимиром Компаниченком, щоб той допоміг підкупити керівництво військової контррозвідки.

Організаторів корупційної схеми викрили на спробі підкупити аудиторів за $320 тис. За ці гроші підозрювані сподівалися отримати “потрібні” результати перевірки неякісно побудованих укриттів для літаків.

27 лютого Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте для нього не передбачається можливість внесення застави.

