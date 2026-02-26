Должностным лицам Воздушных сил и СБУ объявлено подозрение в хищении 1,4 млрд грн
- Объявлено подозрение командующему логистики Воздушных сил ВСУ и руководителю управления СБУ в Житомирской области.
- Дело расследуется в отношении возможных злоупотреблений на 1,4 млрд грн при строительстве укрытий и попытки предоставить 13,8 млн грн неправомерной выгоды.
Командующему логистикой Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области сообщено о подозрении.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Должностным лицам ВС и СБУ сообщили о подозрении
Должностным лицам инкриминируют превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершённое по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Также им вменяют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
По словам Кравченко, досудебное расследование продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения задержанным подозреваемым.
Генпрокурор уточнил, что речь идёт о 1,4 млрд грн, которые государство выделило на возведение сборно-разборных укрытий для самолётов.
Проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты. После этого должностные лица предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ.
Кроме того, они инициировали привлечение “лояльных” частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве выполненных работ.
— Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники − это люди, которые по своим полномочиям должны были бы предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлёк одного из своих доверенных подрядчиков к строительству, — отметил генпрокурор.
Опубликованы записи разговоров должностных лиц
По его словам, в зафиксированных разговорах должностных лиц следствие установило готовность формально закрыть выполнение работ независимо от их результата.
Для этого, как становится понятно из содержания разговоров, достаточно было “подписанных документов” и нужного аудиторского заключения.
Один из участников разговоров поставил под сомнение важность фактического выполнения работ и подчеркнул, что вопрос их реальной реализации никого не интересует.
Другой заверил, что “в течение недели вопрос закрывается” и “дальше здесь всё очень просто, такая математика для первого класса”.
По данным следствия, основной целью фигурантов было проведение платежей подрядным организациям в кратчайшие сроки. Схема начала действовать ещё до старта строительных работ.
Авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общего объёма финансирования.