Командующему логистикой Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области сообщено о подозрении.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Должностным лицам ВС и СБУ сообщили о подозрении

Должностным лицам инкриминируют превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, совершённое по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Также им вменяют предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

По словам Кравченко, досудебное расследование продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения задержанным подозреваемым.

Генпрокурор уточнил, что речь идёт о 1,4 млрд грн, которые государство выделило на возведение сборно-разборных укрытий для самолётов.

Проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты. После этого должностные лица предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ.

Кроме того, они инициировали привлечение “лояльных” частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве выполненных работ.

— Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники − это люди, которые по своим полномочиям должны были бы предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлёк одного из своих доверенных подрядчиков к строительству, — отметил генпрокурор.

Опубликованы записи разговоров должностных лиц

По его словам, в зафиксированных разговорах должностных лиц следствие установило готовность формально закрыть выполнение работ независимо от их результата.

Для этого, как становится понятно из содержания разговоров, достаточно было “подписанных документов” и нужного аудиторского заключения.

Один из участников разговоров поставил под сомнение важность фактического выполнения работ и подчеркнул, что вопрос их реальной реализации никого не интересует.

Другой заверил, что “в течение недели вопрос закрывается” и “дальше здесь всё очень просто, такая математика для первого класса”.

По данным следствия, основной целью фигурантов было проведение платежей подрядным организациям в кратчайшие сроки. Схема начала действовать ещё до старта строительных работ.

Авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общего объёма финансирования.

