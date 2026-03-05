В индустриальном парке ИнПарк Борислав (г. Борислав Львовской области) на финальную стадию вышло строительство нового завода по производству мебели.

Инвестором проекта является компания AMF, уже имеющая подобный завод в Днепре.

Объем инвестиций в этот проект составляет около $10 млн.

Строительство нового завода по производству мебели в Бориславе

В настоящее время завершается устройство сэндвич-панелей и конструкций крыши для первой очереди помещений, которая составляет 10 тыс. кв. м, но общая площадь всего завода будет составлять 24 тыс. кв. м.

Подведены инженерные сети, продолжается заливка полов и установка окон.

Высота потолка производственного помещения площадью 6 м, складской части – 12 м. Окончание строительных работ планируется на лето 2026 года.

После полного запуска завода на нем могут работать около 800 человек.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

В 2026 году в Индустриальном парке ИнПарк Борислав планируется старт строительства еще одного производственно-складского помещения площадью 12 тыс. кв. м, рассчитанное на малый и средний бизнес.

В настоящее время уже ведутся переговоры с потенциальными резидентами. Управляющая компания вышла на рынок с предложением от $420 за кв. м за современное производственное помещение в индустриальном парке.

Инпарк Борислав занимает площадь 20 га. На участке имеется газ среднего давления. Подачу воды и водоотвод обеспечивает централизованная система города Борислав. Рядом находится подстанция на 5 мВт.

Рабочих для предприятий индустриального парка планируется подвозить из населенных пунктов Бориславско-Дрогобычской агломерации, где проживает около 110 тыс. человек.

В июне 2024 года Бориславский городской совет установил для индустриального парка ИнПарк Борислав льготную ставку налога на землю на 10 лет.

Первые 3 года ставка налога составит 0,25% и будет постепенно увеличиваться до уровня 2,1%.

Индустриальные парки являются составляющей политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Фото: Дмитрий Кисилевский

