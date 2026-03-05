В індустріальному парку ІнПарк Борислав (м. Борислав Львівської області) на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів.

Інвестором проекту є компанія AMF, яка вже має подібний завод у Дніпрі.

Обсяг інвестицій у цей проект становить близько $10 млн.

Будівництво нового заводу з виробництва меблів у Бориславі

Наразі завершується влаштування сендвіч-панелей та конструкцій даху для першої черги приміщень, яка становить 10 тис. кв. м, але загальна площа всього заводу буде сягати 24 тис. кв. м.

Підведені інженерні мережі, триває заливання підлоги та встановлення вікон.

Висота стелі виробничого приміщення площею 6 м, складської частини – 12 м. Завершення будівельних робіт планується на літо 2026 року.

Після повного запуску заводу на ньому можуть працювати близько 800 працівників.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

У 2026 році в індустріальному парку ІнПарк Борислав планується старт будівництва ще одного виробничо-складського приміщення площею 12 тис. кв. м, яке розраховано на малий та середній бізнес.

Наразі вже тривають переговори з потенційними резидентами. Керуюча компанія вийшла на ринок із пропозицією від $420 за кв. м за сучасне виробниче приміщення в індустріальному парку.

ІнПарк Борислав займає площу 20 га. На ділянці є газ середнього тиску. Постачання води та водовідведення забезпечує централізована система міста Борислав. Поруч розташована підстанція на 5 мВт.

Робітників для підприємств індустріального парку планується підвозити з населених пунктів Бориславсько-Дрогобицької агломерації, де живуть близько 110 тис. людей.

У червні 2024 року Бориславська міська рада встановила для індустріального парку ІнПарк Борислав пільгову ставку податку на землю на 10 років.

Перші 3 роки ставка податку становитиме 0,25% і поступово збільшуватиметься до рівня 2,1%.

Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Фото: Дмитро Кисилевський

