Силы обороны получили новый дрон Пташка с рекордной дальностью удара
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах ударный квадрокоптер Пташка отечественного производства.
Беспилотный комплекс уже активно применяют на поле боя украинские защитники.
ВСУ получили новый дрон Пташка: что известно
Квадрокоптер оснащен оптоволоконным каналом управления. Благодаря этому он может выполнять боевые задачи на расстоянии почти 50 км.
— На данный момент это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа, — говорится в сообщении Минобороны.
Ударный беспилотный комплекс нового поколения Пташка создали для работы в условиях интенсивных боевых действий.
Конструкция аппарата имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели и тяговые винты.
Также дрон получил разделенный аккумуляторный блок, который обеспечивает его стабильную работу.
Баланс конструкции позволяет беспилотнику выполнять необходимые маневры во время полета.
Пташка может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и при наличии сильного порывистого ветра.
Боевая нагрузка дрона позволяет поражать вражескую пехоту, огневые позиции, блиндажи, автомобильную и легкобронированную технику.
Ранее Министерство обороны кодифицировало и разрешило использование в Вооруженных силах обновленной версии украинского беспилотного наземного комплекса TERMIT.