Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах ударный квадрокоптер Пташка отечественного производства.

Беспилотный комплекс уже активно применяют на поле боя украинские защитники.

ВСУ получили новый дрон Пташка: что известно

Квадрокоптер оснащен оптоволоконным каналом управления. Благодаря этому он может выполнять боевые задачи на расстоянии почти 50 км.

— На данный момент это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа, — говорится в сообщении Минобороны.

Ударный беспилотный комплекс нового поколения Пташка создали для работы в условиях интенсивных боевых действий.

Конструкция аппарата имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели и тяговые винты.

Также дрон получил разделенный аккумуляторный блок, который обеспечивает его стабильную работу.

Баланс конструкции позволяет беспилотнику выполнять необходимые маневры во время полета.

Пташка может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и при наличии сильного порывистого ветра.

Боевая нагрузка дрона позволяет поражать вражескую пехоту, огневые позиции, блиндажи, автомобильную и легкобронированную технику.

Ранее Министерство обороны кодифицировало и разрешило использование в Вооруженных силах обновленной версии украинского беспилотного наземного комплекса TERMIT.

