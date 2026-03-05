В Новороссийске в результате атаки БпЛА на бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен.

В Новороссийске поражен Адмирал Эссен: что известно

Источники Фактов ICTV в спецслужбе подтвердили, что во время атаки на порт Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат Адмирал Эссен, который является носителем восьми крылатых ракет Калибр. Удар пришелся по средней надстройке корабля.

В результате:

Сейчас смотрят

взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;

поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;

поражены радары подсветки целей ЗР-90 Орех, которые входят в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;

вероятно поврежден основной обзорный радар Фрегат-М2М, который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

– Во время операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе длился около 18 часов — это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и усложненной работе аварийных команд, — информируют наши источники.

Корабль получил критические повреждения, существенно ограничивающие возможность применения им крылатых ракет Калибр. На данный момент фрегат не может наносить удары по территории Украины.

Напомним, что 2 марта дроны СБУ нанесли удар по военным кораблям и нефтяным объектам в порту Новороссийска.

Как стало известно позже, поражения получили корабли Валентин Пикуль, Ейск и Касимов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.