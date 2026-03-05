Не может теперь бить Калибрами по Украине: СБУ раскрыли детали поражения Адмирала Эссена
- Во время операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта.
- Пожар на палубе длился около 18 часов, а корабль Адмирал Эссен получил критические повреждения.
- Как сообщают источники в СБУ, на данный момент фрегат не может наносить удары Калибрами по Украине.
В Новороссийске в результате атаки БпЛА на бухту была поражена средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен.
В Новороссийске поражен Адмирал Эссен: что известно
Источники Фактов ICTV в спецслужбе подтвердили, что во время атаки на порт Новороссийск в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразили фрегат Адмирал Эссен, который является носителем восьми крылатых ракет Калибр. Удар пришелся по средней надстройке корабля.
В результате:
- взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
- поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;
- поражены радары подсветки целей ЗР-90 Орех, которые входят в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;
- вероятно поврежден основной обзорный радар Фрегат-М2М, который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
– Во время операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе длился около 18 часов — это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и усложненной работе аварийных команд, — информируют наши источники.
Корабль получил критические повреждения, существенно ограничивающие возможность применения им крылатых ракет Калибр. На данный момент фрегат не может наносить удары по территории Украины.
Напомним, что 2 марта дроны СБУ нанесли удар по военным кораблям и нефтяным объектам в порту Новороссийска.
Как стало известно позже, поражения получили корабли Валентин Пикуль, Ейск и Касимов.