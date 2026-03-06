Весна для украинских школьников традиционно ассоциируется с каникулами, однако в этом учебном году график отдыха и обучения в разных регионах будет отличаться. Все из-за сложной энергетической ситуации зимой и вынужденных изменений в расписании занятий.

Будут ли весенние каникулы в Киеве и что планируют в МОН, читайте в нашем материале.

Отменят ли весенние каникулы в 2026 году в Киеве

Ситуация этой зимой в столице была сложной. Из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Киев пережил одну из самых тяжелых зим в плане электроснабжения. Это повлияло и на работу школ.

Зимние каникулы в столице начались 25 декабря 2025 года и продолжались до 11 января 2026 года. Позже из-за отключения света ученикам пришлось уйти на дополнительный отдых — с 19 января по 1 февраля.

Несмотря на эти изменения, весенние каникулы в Киеве в 2026 году решили не отменять. Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, школьники все же будут иметь традиционный отдых в конце марта.

Чиновник КГГА отметил, что с точки зрения здравого смысла дети нуждаются в перерыве в учебе.

Весенние каникулы в Киеве: когда начинаются

Каникулы планируют провести в последнюю неделю марта. Если учесть выходные, в общей сложности ученики смогут отдохнуть около десяти дней. Итак, весенние каникулы в школах Киева начнутся 23 марта и продлятся до 29 марта.

В то же время часть учебного материала, который не удалось полностью проработать зимой, школам придется наверстывать позже. По словам Мондриевского, в столице уже нашли формат работы, который позволяет сохранить баланс между учебой и отдыхом.

Как подчеркнул заместитель главы КГГА, выбранный график считают оптимальным для всех участников образовательного процесса — детей, педагогов и родителей.

Поэтому весенние каникулы в Киеве в 2026 году состоятся, но учебный год в некоторых школах может длиться дольше, чем обычно.

Придется ли столичным школьникам учиться летом

В Министерстве образования и науки объясняют, что официально учебный год в Украине длится до конца июня. Однако это не означает, что все школы должны проводить уроки до этого времени.

Как подчеркнула заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, государство лишь определяет общие рамки, а конкретные решения принимают сами учебные заведения.

По словам чиновницы, правительство устанавливает только ориентировочные сроки, а далее действует принцип автономии школ.

То есть администрация каждого заведения может самостоятельно планировать график занятий и каникул в зависимости от ситуации в регионе и продолжительности предыдущих перерывов.

В МОН также обращают внимание, что школы имеют право корректировать календарь учебного года. Например, если зимой каникулы пришлось продлить на несколько недель, часть пропущенных учебных дней могут компенсировать за счет весеннего отдыха или переноса занятий на июнь.

В некоторых учебных заведениях для школьников организуют различные образовательные мероприятия. При этом не обязательно все дети будут физически посещать школу: обучение или консультации могут проводиться в дистанционном формате или асинхронно, с дополнительными заданиями, которые ученики выполняют самостоятельно. Таким образом, каждая школа может самостоятельно выбирать, как восполнять образовательные пробелы, учитывая безопасность и потребности учеников.

