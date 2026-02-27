Из-за постоянных блэкаутов и сложной энергетической ситуации в Киеве и некоторых других областях зимние каникулы продлились дольше.

Из-за этого многие родители и школьники интересуются, как будут наверстывать пропущенный материал, как компенсировать образовательные потери и повлияет ли это на продолжительность летних каникул.

Сколько продлятся летние каникулы 2026 года, читайте в нашем материале.

Когда будут летние каникулы в 2026 году

Постановление Кабинета министров № 1003 определяет, что учебный год 2025–2026 продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Однако это не означает, что все ученики обязательно будут учиться в течение всего июня, поэтому во многих школах уроки закончатся еще в конце мая.

Как рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью для Украинской правды, учебный процесс в школах во время военного положения имеет свои особенности.

Поэтому после блэкаутов этого года вопрос “догонялки” учебной программы летом рассматривается индивидуально для каждой школы. Таким образом, продолжительность летних каникул в 2026 году будет зависеть от образовательных потерь и ситуации с безопасностью в общине.

Летние каникулы в 2026 году: когда начинаются

Как рассказала представительница МОН, сроки учебного года определяет правительство, но школы имеют автономию и могут самостоятельно планировать завершение уроков.

В частности, в западных и центральных регионах блэкауты повлияли на продление каникул меньше, чем в Киеве или прифронтовых территориях.

В случае сложных условий школы могут организовывать дистанционное обучение, используя асинхронный подход. Он предполагает, что ученики получают задание, когда есть электроэнергия, выполняют его и отправляют для проверки учителю.

Если этого недостаточно, учреждения могут сократить летние каникулы в 2026 году и продолжить обучение в июне в удобном формате для конкретной школы или общины.

Что касается весенних каникул, их сроки также решаются на уровне учреждений. Например, если зимние каникулы были продлены из-за блэкаутов, школы могут компенсировать дни обучения за счет весенних.

В то же время представительница МОН отметила, что продолжение обучения летом и изменение весенних каникул не будут обязательными для всех общин. Решение о переносе каникул будет приниматься только при необходимости.

Таким образом, в основном летние каникулы 2026 года остаются стандартными, и школы планируют завершать обучение до конца июня или даже раньше, в зависимости от региона и условий безопасности.

