Летние каникулы 2026: продлят ли учебный год из-за блэкаутов
- Из-за блэкаутов зимние каникулы 2025–2026 длились дольше.
- Наверстывание материала и обучение летом решает каждая школа отдельно.
Из-за постоянных блэкаутов и сложной энергетической ситуации в Киеве и некоторых других областях зимние каникулы продлились дольше.
Из-за этого многие родители и школьники интересуются, как будут наверстывать пропущенный материал, как компенсировать образовательные потери и повлияет ли это на продолжительность летних каникул.
Сколько продлятся летние каникулы 2026 года, читайте в нашем материале.
Когда будут летние каникулы в 2026 году
Постановление Кабинета министров № 1003 определяет, что учебный год 2025–2026 продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Однако это не означает, что все ученики обязательно будут учиться в течение всего июня, поэтому во многих школах уроки закончатся еще в конце мая.
Как рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью для Украинской правды, учебный процесс в школах во время военного положения имеет свои особенности.
Поэтому после блэкаутов этого года вопрос “догонялки” учебной программы летом рассматривается индивидуально для каждой школы. Таким образом, продолжительность летних каникул в 2026 году будет зависеть от образовательных потерь и ситуации с безопасностью в общине.
Летние каникулы в 2026 году: когда начинаются
Как рассказала представительница МОН, сроки учебного года определяет правительство, но школы имеют автономию и могут самостоятельно планировать завершение уроков.
В частности, в западных и центральных регионах блэкауты повлияли на продление каникул меньше, чем в Киеве или прифронтовых территориях.
В случае сложных условий школы могут организовывать дистанционное обучение, используя асинхронный подход. Он предполагает, что ученики получают задание, когда есть электроэнергия, выполняют его и отправляют для проверки учителю.
Если этого недостаточно, учреждения могут сократить летние каникулы в 2026 году и продолжить обучение в июне в удобном формате для конкретной школы или общины.
Что касается весенних каникул, их сроки также решаются на уровне учреждений. Например, если зимние каникулы были продлены из-за блэкаутов, школы могут компенсировать дни обучения за счет весенних.
В то же время представительница МОН отметила, что продолжение обучения летом и изменение весенних каникул не будут обязательными для всех общин. Решение о переносе каникул будет приниматься только при необходимости.
Таким образом, в основном летние каникулы 2026 года остаются стандартными, и школы планируют завершать обучение до конца июня или даже раньше, в зависимости от региона и условий безопасности.