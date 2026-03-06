Весна для українських школярів традиційно асоціюється з канікулами, однак цього навчального року графік відпочинку та навчання в різних регіонах відрізнятиметься. Усе через складну енергетичну ситуацію взимку та вимушені зміни в розкладі занять.

Чи будуть весняні канікули у Києві та що планують у МОН, читайте в нашому матеріалі.

Чи скасують весняні канікули у 2026 році у Києві

Ситуація цієї зими у столиці була складною. Через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури Київ пережив одну з найважчих зим щодо електропостачання. Це позначилося й на роботі шкіл.

Зимові канікули у столиці розпочалися 25 грудня 2025 року і тривали до 11 січня 2026 року. Пізніше через відключення світла учням довелося піти на додатковий відпочинок — з 19 січня до 1 лютого.

Попри ці зміни, весняні канікули у Києві у 2026 році вирішили не скасовувати. Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, школярі все ж матимуть традиційний відпочинок наприкінці березня.

Посадовець КМДА зазначив, що з точки зору здорового глузду діти потребують перерви у навчанні.

Весняні канікули у Києві: коли починаються

Канікули планують провести в останній тиждень березня. Якщо врахувати вихідні, загалом учні зможуть відпочити близько десяти днів. Отже, весняні канікули у школах Києва почнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня.

Водночас частину навчального матеріалу, який не вдалося повністю опрацювати взимку, школам доведеться надолужувати пізніше. За словами Мондриївського, у столиці вже знайшли формат роботи, який дозволяє зберегти баланс між навчанням і відпочинком.

Як підкреслив заступник голови КМДА, обраний графік вважають оптимальним для всіх учасників освітнього процесу — дітей, педагогів та батьків.

Тож весняні канікули у Києві 2026 року відбудуться, але навчальний рік у деяких школах може тривати довше, ніж зазвичай.

Чи доведеться столичним школярам навчатися влітку

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що офіційно навчальний рік в Україні триває до кінця червня. Проте це не означає, що всі школи повинні проводити уроки до цього часу.

Як наголосила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, держава лише визначає загальні рамки, а конкретні рішення ухвалюють самі навчальні заклади.

За словами посадовиці, уряд встановлює лише орієнтовні терміни, а далі діє принцип автономії шкіл.

Тобто адміністрація кожного закладу може самостійно планувати графік занять і канікул залежно від ситуації у регіоні та тривалості попередніх перерв.

У МОН також звертають увагу, що школи мають право коригувати календар навчального року. Наприклад, якщо взимку канікули довелося продовжити на кілька тижнів, частину пропущених навчальних днів можуть компенсувати за рахунок весняного відпочинку або перенесення занять на червень.

У деяких закладах освіти для школярів організують різні освітні заходи. При цьому не обов’язково всі діти будуть фізично відвідувати школу: навчання або консультації можуть проводити в дистанційному форматі або асинхронно, даючи додаткові завдання, які учні виконують самостійно. Отже, кожна школа може самостійно обирати, як надолужувати освітні прогалини, враховуючи безпеку та потреби учнів.

Джерело : КГГА

