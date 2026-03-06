Российские войска готовят наступление в Донецкой области этой весной. Позиции Вооруженных сил должны оставаться сильными.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 6 марта.

Зеленский наградил защитников Донецкой области

Президент посетил боевые бригады в Донецкой области — 28, 100 и 24 отдельные механизированные бригады и 36 отдельную бригаду морской пехоты.

Президент поблагодарил военных, которые защищают Украину.

В Дружковке на пункте управления 3 батальона 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода он пообщался с защитниками.

Обсудили оборону Константиновки, действия российских войск и обеспечение потребностей бригады. Президент пообещал, что все вопросы будут проработаны.

Зеленский отметил бойцов государственными наградами и поблагодарил их за службу, в частности за защиту Восточного направления.

Также президент встретился с воинами 100 отдельной механизированной бригады, которые обороняют Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополья.

— Пообщались с военными об оперативной обстановке в их полосе ответственности, о потребностях бригады. Обязательно проработаем все вопросы, которые обсудили во время встречи, — отметил он.

Глава государства наградил защитников, которые отличились во время выполнения боевых задач, орденами Богдана Хмельницкого, За мужество и медалью За спасенную жизнь.

Россияне готовят наступление этой весной

Он подчеркнул, что чем сильнее позиции Сил обороны на фронте, тем сильнее позиции Украины на переговорах.

— Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными, — подчеркнул президент.

Он добавил, что большое значение имеет обеспечение бригад.

По словам президента, украинские военные держатся достойно, и “так же будет держаться наша страна, наша дипломатия” и украинский народ.

— Всем нашим партнерам – в Америке, в Европе, где угодно – стоит четко понимать, что Путин, иранский режим, Северная Корея, Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят, — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что зло нужно останавливать, и именно это украинцы делают на Донбассе.

