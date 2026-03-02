Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров не рассматривается вариант обмена небольших приграничных территорий на всю территорию Донбасса.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 2 марта.

Зеленский об обмене территориями

Комментируя предположение о возможном обмене неоккупированных Россией территорий Донбасса на захваченные ею участки на Сумщине и Харьковщине, президент подчеркнул, что такие сравнения некорректны. По его словам, приграничные территории врагу сложно удерживать.

– Россияне четко понимают, что они их не смогут удержать и что придет момент – и мы их вытесним из этих территорий. Потому это не подарок. Донбасс, Восток нашего государства – для них это цель. Цели, в принципе, они не меняли. Можно сказать, что немного аппетит их уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на обширную территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем, – заявил президент.

Ранее Зеленский сообщал, что следующий раунд мирных переговоров может состояться в Абу-Даби в начале марта.

Позже президент сообщил, что запланированная на 5-6 марта трехсторонняя встреча команд Украины, США и России в Абу-Даби пока не подтверждена из-за ситуации с безопасностью, однако остается актуальной.

Он добавил, что есть другие площадки, где уже проводились соответствующие переговоры, если встречу невозможно будет организовать в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью.

