Російські війська готують наступ у Донецькій області цієї весни. Позиції Збройних сил мають залишатися сильними.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, 6 березня.

Зеленський нагородив захисників Донеччини

Президент відвідав бойові бригади у Донецькій області – 28, 100 та 24 окремі механізовані бригади та 36 окрему бригаду морської піхоти.

Президент подякував військовим, які захищають Україну.

У Дружківці на пункті управління 3 батальйону 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу він поспілкувався із захисниками.

Обговорили оборону Костянтинівки, дії російських військ та забезпечення потреб бригади. Президент пообіцяв, що всі порушені питання будуть опрацьовані.

Зеленський відзначив бійців державними нагородами та подякував їм за службу, зокрема за захист Східного напрямку.

Також президент зустрівся із воїнами 100 окремої механізованої бригади, що обороняють Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля.

– Поспілкувалися з військовими про оперативну обстановку в їхній смузі відповідальності, про потреби бригади. Обов’язково опрацюємо всі питання, які обговорили під час зустрічі, – зазначив він.

Глава держави нагородив захисників, які відзначилися під час виконання бойових завдань, орденами Богдана Хмельницького, За мужність та медаллю За врятоване життя.

Росіяни готують наступ цієї весни

Він наголосив, що чим сильніші позиції Сил оборони на фронті, тим сильніші позиції України на переговорах.

– Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними, – наголосив президент.

Він додав, що велике значення має забезпечення бригад.

За словами президента, українські військові тримаються достойно, і “так само буде триматися наша країна, наша дипломатія” та українській народ.

– Усім нашим партнерам – в Америці, у Європі, де завгодно – варто чітко розуміти, що Путін, іранський режим, Північна Корея, Лукашенко та інші подібні дружать тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть, – додав він.

Глава держави наголосив, що зло потрібно зупиняти, і саме це українці роблять на Донбасі.

