РФ вдарила по залізниці у трьох областях: низка поїздів змінили маршрути
- Вночі дрони вдарили по чотирьох залізничних підстанціях.
- Також зафіксовано удари по низці залізничних мостів.
- Частину поїздів тимчасово спрямували альтернативними маршрутами, є затримки руху.
Вночі ворог дронами та ракетами атакував Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровщину та інші регіони України. Дронами атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів.
Про це повідомив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.
Атака на залізничну інфраструктуру 7 березня
Через ворожі удари частину поїздів тимчасово спрямували альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах. На щастя, минулося без постраждалих.
Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів стояли у безпечних місцях — це стандартна процедура для захисту пасажирів та залізничників.
Зміни руху поїздів
Через пошкодження Укрзалізниця змінила маршрут прямування низки поїздів Вінниччини, Житомирщини та Хмельниччини.
Зокрема:
- № 6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка).
- № 6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).
Через пошкоджену інфраструктуру по станції Звягель затримується поїзд № 6502 Шепетівка – Коростень. Наразі затримка становить понад 1 годину.
Поїзд № 6614 Коростень – Київ-Пасажирський прямує із затримкою 50 хвилин.
Затримується на відправлення з початкової станції поїзд № 6501 Коростень — Шепетівка. Час затримки може сягнути орієнтовно 2 годин.
Сьогодні зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:
- № 6411 Житомир – Курне (замість Житомир – Звягель).
- № 6412 Курне – Житомир (замість Звягель – Житомир).
Також на понад 2 години затримується на відправлення з початкової поїзд № 6480 Олевськ – Коростень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.
Фото: Олексій Кулеба