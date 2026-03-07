Вночі ворог дронами та ракетами атакував Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпропетровщину та інші регіони України. Дронами атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів.

Про це повідомив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Атака на залізничну інфраструктуру 7 березня

Через ворожі удари частину поїздів тимчасово спрямували альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах. На щастя, минулося без постраждалих.

Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів стояли у безпечних місцях — це стандартна процедура для захисту пасажирів та залізничників.

Зміни руху поїздів

Через пошкодження Укрзалізниця змінила маршрут прямування низки поїздів Вінниччини, Житомирщини та Хмельниччини.

Зокрема:

№ 6249 Козятин-1 – Михайленки (замість Козятин-1 – Шепетівка).

№ 6250 Михайленки – Козятин-1 (замість Шепетівка – Козятин-1).

Через пошкоджену інфраструктуру по станції Звягель затримується поїзд № 6502 Шепетівка – Коростень. Наразі затримка становить понад 1 годину.

Поїзд № 6614 Коростень – Київ-Пасажирський прямує із затримкою 50 хвилин.

Затримується на відправлення з початкової станції поїзд № 6501 Коростень — Шепетівка. Час затримки може сягнути орієнтовно 2 годин.

Сьогодні зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:

№ 6411 Житомир – Курне (замість Житомир – Звягель).

№ 6412 Курне – Житомир (замість Звягель – Житомир).

Також на понад 2 години затримується на відправлення з початкової поїзд № 6480 Олевськ – Коростень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олексій Кулеба

