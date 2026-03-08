Военное командование России передислоцировало элитные подразделения воздушно-десантных сил (ВДС) и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполье на востоке Украины на южную линию фронта.

Вероятно, это произошло отчасти в ответ на недавние украинские достижения на Запорожском и Днепропетровском направлениях, считает ISW.

Что означает передислокация войск РФ

Отмечается, что передислокация элитной 76-й воздушно-десантной (ВДД) дивизии с Покровского направления на запорожское направление состоялась в январе и феврале 2026 года.

До этого подобное происходило в ноябре 2025 года, вероятно, в ответ на замедление темпов продвижения россиян вблизи Покровска – приоритетного сектора на тот момент.

Ранее Россия использовала передислокацию элементов 76-й дивизии ВДВ для реагирования на критические ситуации на фронте в прошлом, включая развертывание в Запорожской области во время украинского контрнаступления в 2023 году и в Курской области во время украинского вторжения в 2024 году.

В то же время аналитики не считают, что передислокация ВДВ РФ произошла в ответ на контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, поскольку они произошли позже переброски дивизии россиянами.

– Это свидетельствует о том, что Россия, возможно, планировала продолжать использовать тактические успехи на Гуляйпольском направлении весной и летом 2026 года. Контратаки Украины в феврале 2026 года, таким образом, могли сорвать планы России по продолжению использования тактических успехов в Запорожской области, а также могли испортить последствия ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года против украинского крепостного пояса, – пояснили в ISW.

Там напомнили, что российское военное командование планировало летние операции по захвату Орехова с юга и востока.

Также 1 февраля состоялся блок Starlink, что помогло украинским контратакам.

– Это иллюстрирует противоречивые дилеммы, с которыми сталкивается российское военное командование, пытаясь проводить одновременные наступательные действия на нескольких фронтах, что еще больше осложняется недавними украинскими контратаками, – пояснили в Институте.

Командиры украинских корпусов, ответственные за Славянское направление и тактический район Константиновка-Дружковка, 6 марта сообщили, что российское военное командование ставит целью захватить Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку – серию высоко укрепленных городов, составляющих крепостной пояс Украины, до начала лета 2026 года.

Российские войска еще не достигли значительных оперативных успехов ни на Славянском направлении, ни в тактическом районе Константиновка-Дружковка после месяцев боев, а темпы продвижения российских войск в этих районах замедлились с начала 2026 года.

Российское военное командование ранее устанавливало амбициозные сроки захвата украинского крепостного пояса, и российские войска неоднократно не достигали этих целей. Необходимость российского военного командования решать конкурирующие приоритеты на театре военных действий также демонстрирует, что захват Россией Покровска и Мирнограда не позволил российским войскам сосредоточить войска против крепостного пояса после достижения лучших рубежей, вопреки ожиданиям Кремля.

Аналитики обратили особое внимание на то, что серия российских ударов 6-7 марта содержала большее количество баллистических ракет, чем Россия обычно включает в свои регулярные пакеты ударов. Там считают, что РФ пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot в Украине и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила против Украины почти 1750 ударных беспилотников, 1530 управляемых авиационных бомб и 39 ракет.

