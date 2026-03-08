В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля 8 марта 2026 года.

Землетрясение в Черновицкой области

Отмечается, что ГЦСК зарегистрировал в 07:16 землетрясение на территории Черновицкой области.

Сейчас смотрят

Главный центр специального контроля уточнил, что подземные толчки были на глубине 11 км магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера).

– По классификации землетрясений относится к неощутимым, – говорится в сообщении.

2 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение в Украине магнитудой 4,8 балла, в частности, в Крыму и юго-восточных областях.

Ранее Факты ICTV объясняли, что такое землетрясение, какие причины его возникновения и характеристики, а также рассказывали, о чем свидетельствуют показатели шкалы Рихтера.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.