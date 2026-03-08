В Черновицкой области произошло землетрясение 8 марта: что известно
- В Черновицкой области утром 8 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 на глубине 11 километров.
- По классификации Главного центра специального контроля, эти подземные толчки относятся к неощутимым.
В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля 8 марта 2026 года.
Землетрясение в Черновицкой области
Отмечается, что ГЦСК зарегистрировал в 07:16 землетрясение на территории Черновицкой области.
Главный центр специального контроля уточнил, что подземные толчки были на глубине 11 км магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера).
– По классификации землетрясений относится к неощутимым, – говорится в сообщении.
2 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение в Украине магнитудой 4,8 балла, в частности, в Крыму и юго-восточных областях.
Ранее Факты ICTV объясняли, что такое землетрясение, какие причины его возникновения и характеристики, а также рассказывали, о чем свидетельствуют показатели шкалы Рихтера.