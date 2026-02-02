В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчки ощущались во временно оккупированном Крыму и юго-восточных областях Украины.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение в Украине 2 февраля

По данным EMSC, подземные толчки произошли на глубине 10 км недалеко от Керчи и Щелкино.

Как отмечается, магнитуда землетрясения в Украине составила около 4,8 – 5,2 по шкале Рихтера.

Утром 19 января в Украине землетрясение зафиксировали на территории Хмельницкой области, сообщили на сайте Главного центра специального контроля. Тогда магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, а глубина – около 1 км.

Факты ICTV уже объясняли, что такое землетрясение, какие причины его возникновения, сколько подземных толчков зафиксировали в течение 2025 года, какие характеристики и что показывает шкала Рихтера.

