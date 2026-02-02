Землетрясение в Украине 2 февраля: в Крыму и на Юге ощутили толчки
- Подземные толчки зафиксировали днем 2 февраля вблизи Керчи. Они распространились на юго-восточные регионы Украины.
- По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Толчки ощущались во временно оккупированном Крыму и юго-восточных областях Украины.
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение в Украине 2 февраля
По данным EMSC, подземные толчки произошли на глубине 10 км недалеко от Керчи и Щелкино.
Как отмечается, магнитуда землетрясения в Украине составила около 4,8 – 5,2 по шкале Рихтера.
Утром 19 января в Украине землетрясение зафиксировали на территории Хмельницкой области, сообщили на сайте Главного центра специального контроля. Тогда магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, а глубина – около 1 км.
