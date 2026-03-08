У Чернівецькій області стався землетрус 8 березня: що відомо
- У Чернівецькій області вранці 8 березня зафіксували землетрус магнітудою 2,0 на глибині 11 кілометрів.
- За класифікацією Головного центру спеціального контролю, ці підземні поштовхи відносяться до невідчутних.
У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю 8 березня 2026 року.
Землетрус у Чернівецькій області
Зазначається, що ГЦСК зареєстрував о 07:16 землетрус на території Чернівецької області.
Головний центр спеціального контролю уточнив, що підземні поштовхи були на глибині 11 км магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).
– За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, – йдеться у повідомленні.
2 лютого Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус в Україні магнітудою 4,8 бала, зокрема, у Криму та південно-східних областях.
Раніше Факти ICTV пояснювали, що таке землетрус, які причини його виникнення та характеристики, а також розповідали, про що свідчать показники шкали Ріхтера.