У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю 8 березня 2026 року.

Землетрус у Чернівецькій області

Зазначається, що ГЦСК зареєстрував о 07:16 землетрус на території Чернівецької області.

Головний центр спеціального контролю уточнив, що підземні поштовхи були на глибині 11 км магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).

– За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, – йдеться у повідомленні.

2 лютого Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус в Україні магнітудою 4,8 бала, зокрема, у Криму та південно-східних областях.

Раніше Факти ICTV пояснювали, що таке землетрус, які причини його виникнення та характеристики, а також розповідали, про що свідчать показники шкали Ріхтера.

