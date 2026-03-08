В центре Киева более 3 тыс. человек вышли на Марш женщин: что требовали
- В Киеве состоялся масштабный Марш женщин, который объединил более 3 тыс. участников вокруг тем безопасности, достоинства и защиты прав женщин в условиях войны.
- Организаторы и активисты призвали власти обратить внимание на поддержку женщин в армии и выступили против регрессивных законодательных инициатив.
В Киеве состоялся Марш женщин – участники собрались, чтобы привлечь внимание к темам безопасности, равенства, достоинства и защиты прав женщин в условиях полномасштабной войны.
Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и инициатива Марш женщин.
Марш женщин в Киеве 8 марта
В центре обсуждения – защита и помощь женщинам, которые защищают Украину на фронте, а также тем, кто столкнулся с ужасами плена или сексуального насилия со стороны российских оккупантов.
Кроме того, участники подняли важную тему противодействия законопроектам, ограничивающим права женщин или вводящим дискриминационные нормы.
Среди них – проект нового Гражданского кодекса (№14394), который вызвал дискуссии в обществе.
– Права женщин нельзя ограничивать и переписывать потихоньку, без общественных обсуждений. Мы требуем отозвать все законопроекты-клоны нового Гражданского кодекса! Сегодняшний марш – это не только марш. Это солидарность, голос и сила всех женщин Украины, – отмечается на странице инициативы.
Мероприятие прошло под наблюдением полиции и медиков, а городские службы координировали движение транспорта для обеспечения безопасности на всем маршруте.
По предварительным данным организаторов, к Маршу женщин присоединились более 3 тыс. человек, сообщили в КГГА.
В частности, среди участников были представительницы коалиции 1325. Киев и Киевской академии женского лидерства.