В Киеве состоялся Марш женщин – участники собрались, чтобы привлечь внимание к темам безопасности, равенства, достоинства и защиты прав женщин в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и инициатива Марш женщин.

Марш женщин в Киеве 8 марта

В центре обсуждения – защита и помощь женщинам, которые защищают Украину на фронте, а также тем, кто столкнулся с ужасами плена или сексуального насилия со стороны российских оккупантов.

Кроме того, участники подняли важную тему противодействия законопроектам, ограничивающим права женщин или вводящим дискриминационные нормы.

Среди них – проект нового Гражданского кодекса (№14394), который вызвал дискуссии в обществе.

– Права женщин нельзя ограничивать и переписывать потихоньку, без общественных обсуждений. Мы требуем отозвать все законопроекты-клоны нового Гражданского кодекса! Сегодняшний марш – это не только марш. Это солидарность, голос и сила всех женщин Украины, – отмечается на странице инициативы.

Мероприятие прошло под наблюдением полиции и медиков, а городские службы координировали движение транспорта для обеспечения безопасности на всем маршруте.

По предварительным данным организаторов, к Маршу женщин присоединились более 3 тыс. человек, сообщили в КГГА.

В частности, среди участников были представительницы коалиции 1325. Киев и Киевской академии женского лидерства.

