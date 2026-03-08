У Києві відбувся Марш жінок – учасники зібралися, щоб привернути увагу до тем безпеки, рівності, гідності та захисту прав жінок в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомили Київська міська державна адміністрація та ініціатива Марш жінок.

Марш жінок у Києві 8 березня

У центрі обговорення – захист і допомога жінкам, які боронять Україну на фронті, а також тим, хто зіткнувся із жахами полону чи сексуального насильства російських окупантів.

Крім того, учасники порушили важливу тему протидії законопроєктам, що обмежують права жінок або впроваджують дискримінаційні норми.

Серед них – проєкт нового Цивільного кодексу (№14394), який викликав дискусії у суспільстві.

– Права жінок не можна обмежувати та переписувати по-тихому, без громадських обговорень. Ми вимагаємо відкликати всі законопроєкти-клони нового Цивільного кодексу! Сьогоднішня хода — це не лише марш. Це солідарність, голос та сила всіх жінок України, – зазначається на сторінці ініціативи.

Подія відбулася під наглядом поліції та медиків, а міські служби координували рух транспорту задля безпеки на всьому маршруті.

За попередніми даними організаторок, до Маршу жінок долучилися понад 3 тис. людей, повідомили у КМДА.

Зокрема, серед учасників були представниці коаліції 1325. Київ і Київської академії жіночого лідерства.

