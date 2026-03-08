Анастасия Кожушко, редактор ленты
Карта боевых действий на 8 марта 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 1113 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 8168 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 8 марта 2026
Потери РФ на 8 марта
- личного состава – около 1 273 290 (+930);
- танков – 11 742 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 157 (+6);
- артиллерийских систем – 38 059 (+55);
- РСЗО – 1 673 (+3);
- средства ПВО – 1322;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 349;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 164 416 (+2 558);
- крылатые ракеты – 4 403 (+19);
- корабли/катера – 30;
- подводные лодки – 2;
- автомобильная техника и автоцистерны – 82101 (+289);
- специальная техника – 4083 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1474-е сутки.
