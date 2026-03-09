Бои за Степногорск: ВСУ контратакуют и выбивают врага
- На Ореховском направлении продолжаются ожесточенные бои за Степногорск, где украинские защитники проводят зачистки и не дают оккупантам закрепиться в районах с многоэтажной застройкой.
- Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ВСУ активно отбрасывают врага, который пытается продвинуться с нескольких направлений одновременно.
На Ореховском направлении Силы обороны проводят контратаки, не давая возможности закрепиться российским войскам. Оккупанты ежедневно ведут ожесточенные бои и пытаются вытеснить украинских защитников из Степногорска.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Ситуация на Ореховском направлении 9 марта
– В Степногорске мы ежедневно фиксируем ожесточенные боевые столкновения, потому что враг пытается вытеснить нас. Мы пытаемся не дать этого сделать. Сами проводим контратакующие действия, вытесняем врага, – утверждает Волошин.
По его словам, украинские защитники не дают российским оккупантам закрепиться в районе под названием Ромб, где расположена многоэтажная застройка.
Как отметил спикер Сил обороны Юга, украинские воины выбивают российскую армию, а сейчас продолжаются зачистки.
Он рассказал, что оккупанты стремятся зайти в Степногорск Запорожской области с восточного направления, в частности, со стороны населенных пунктов Павловка и Лукьяновское.
Также сложной остается ситуация на западных подступах к Степногорску – в районах населенных пунктов Плавни и Приморское, сказал Волошин.
По словам спикера, там российские войска активно пытаются продвинуться в сторону Степногорска и закрепиться хотя бы в застройке этих населенных пунктов, поэтому продолжаются ожесточенные бои.
Как утверждает Волошин, Силы обороны Украины отбрасывают оккупантов и осуществляют контратакующие действия, не давая никакой возможности российской армии закрепиться на этом направлении.