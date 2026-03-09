На Ореховском направлении Силы обороны проводят контратаки, не давая возможности закрепиться российским войскам. Оккупанты ежедневно ведут ожесточенные бои и пытаются вытеснить украинских защитников из Степногорска.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Ситуация на Ореховском направлении 9 марта

– В Степногорске мы ежедневно фиксируем ожесточенные боевые столкновения, потому что враг пытается вытеснить нас. Мы пытаемся не дать этого сделать. Сами проводим контратакующие действия, вытесняем врага, – утверждает Волошин.

По его словам, украинские защитники не дают российским оккупантам закрепиться в районе под названием Ромб, где расположена многоэтажная застройка.

Сейчас смотрят

Как отметил спикер Сил обороны Юга, украинские воины выбивают российскую армию, а сейчас продолжаются зачистки.

Он рассказал, что оккупанты стремятся зайти в Степногорск Запорожской области с восточного направления, в частности, со стороны населенных пунктов Павловка и Лукьяновское.

Также сложной остается ситуация на западных подступах к Степногорску – в районах населенных пунктов Плавни и Приморское, сказал Волошин.

По словам спикера, там российские войска активно пытаются продвинуться в сторону Степногорска и закрепиться хотя бы в застройке этих населенных пунктов, поэтому продолжаются ожесточенные бои.

Как утверждает Волошин, Силы обороны Украины отбрасывают оккупантов и осуществляют контратакующие действия, не давая никакой возможности российской армии закрепиться на этом направлении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.