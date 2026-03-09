На Оріхівському напрямку Сили оборони проводять контратаки, не даючи можливості закріпитися російським військам. Окупанти щодня ведуть запеклі бої та намагаються витіснити українських захисників зі Степногірська.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Ситуація на Оріхівському напрямку 9 березня

– У Степногірську ми щодня фіксуємо запеклі боєзіткнення, тому що ворог намагається витіснити нас. Ми намагаємося не дати цього зробити. Самі проводимо контратакувальні дії, витісняємо ворога, – стверджує Волошин.

За його словами, українські захисники не дають російським окупантам закріпитися в районі під назвою Ромб, де розташована багатоповерхова забудова.

Як зазначив речник Сил оборони Півдня, українські воїни вибивають російську армію, а наразі тривають зачистки.

Він розповів, що окупанти прагнуть зайти до Степногірська Запорізької області зі східного напрямку, зокрема, з боку населених пунктів Павлівка та Лук’янівське.

Також складною залишається ситуація на західних підступах до Степногірська – у районах населених пунктів Плавні та Приморське, сказав Волошин.

За словами речника, там російські війська активно намагаються просунутися в бік Степногірська і закріпитися хоча б у забудові цих населених пунктів, тому тривають запеклі бої.

Як стверджує Волошин, Сили оборони України відкидають окупантів та здійснюють контратакувальні дії, не даючи жодної можливості російській армії закріпитися на цьому напрямку.

