Благодаря дальнобойным украинским беспилотникам на территории России удалось поразить 85 целей в течение февраля 2026 года, в результате чего общий объем переработки нефти сократился на 24,8%.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам рабочего совещания по деятельности Вооруженных сил Украины в феврале 2026 года.

Сырский об ударах по территории России

– Добираемся до противника на его территории. Средствами DeepStrike в феврале поражены 85 целей. С учетом предыдущих периодов, имеем кумулятивный эффект – уменьшение общих объемов переработки нефти в РФ на 24,8%, – заявил Сырский.

Отдельно главнокомандующий ВСУ выделил результативный ракетный удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты Искандер-М, Орешник и другие.

Кроме того, уменьшение на 18% применений российскими войсками FPV-дронов в феврале – это вероятный эффект от поражения арсеналов вражеских беспилотников, предположил Сырский.

Также украинские ракетные войска в феврале нанесли 228 ударов, авиация Воздушных сил ВСУ – 104, сказал он. В то же время 293,8 тыс. боевых спецзаданий выполнено украинскими дронами.

– Не все дается легко, но Вооруженные силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением, – отметил Сырский.

Сырский о контрнаступлении на Александровском направлении

По его словам, Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить врага играть по нашим правилам.

В частности, ВСУ продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка десантно-штурмовых войск за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. Всего с начала операции ВСУ восстановили контроль над более 400 кв. км территории.

Сырский обратил внимание, что многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. По его словам, этот проблемный вопрос пытаются решить.

Он отметил, что в феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи. Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть.

Кроме этого, на многих других направлениях украинские воины сдерживают российских оккупантов путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед.

Как утверждает Сырский, российская армия превосходит почти втрое, но вынуждена переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений из-за активных украинских действий.

