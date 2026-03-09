Завдяки далекобійним українським безпілотникам на території Росії вдалося уразити 85 цілей протягом лютого 2026 року, внаслідок чого зменшився загальний обсяг перероблювання нафти на 24,8%.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками робочої нараді щодо діяльності Збройних сил України в лютому 2026 року.

Сирський про удари по території Росії

– Дістаємо противника на його території. Засобами DeepStrike у лютому уразили 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8%, – заявив Сирський.

Окремо головнокомандувач ЗСУ виділив результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети Іскандер-М, Орєшнік та інші.

Крім того, зменшення на 18% застосувань російськими військами FPV-дронів у лютому – це ймовірний ефект від ураження арсеналів ворожих безпілотників, припустив Сирський.

Також українські ракетні війська у лютому завдали 228 ударів, авіація Повітряних сил ЗСУ – 104, сказав він. Водночас 293,8 тис. бойових спецзавдань виконано українськими дронами.

– Не все дається легко, але Збройні сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їхнім виправленням, – зазначив Сирський.

Сирський про контрнаступ на Олександрівському напрямку

За його словами, Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами.

Зокрема, ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання Десантно-штурмових військ за місяць відновили контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції ЗСУ відновили контроль над понад 400 кв. км території.

Сирський звернув увагу, що багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. За його словами, це проблемне питання намагаються вирішити.

Він зазначив, що у лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення та ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть.

Крім цього, на багатьох інших напрямках українські воїни стримують російських окупантів шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

Як стверджує Сирський, російська армія переважає майже втричі, але вимушена переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків через активні українські дії.

