Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны, командно-наблюдательный пункт и районы сосредоточения живой силы российских войск.

Поражение ПВО, КНП и районов сосредоточения войск РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, объекты российской армии подверглись ударам в течение 8 марта, а также в ночь на 9 марта.

Отмечается, что Силы обороны поразили радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного в Крыму и зенитный ракетный комплекс Бук-М3 в Лиманчуке Луганской области.

Сейчас смотрят

Украинские защитники нанесли серию поражений по командно-наблюдательным пунктам (КНП) подразделений российской армии.

В частности, Силы обороны атаковали КНП подразделения из состава Рубикон в районе Донецка, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.

Кроме этого, поражены районы сосредоточения живой силы российских войск в районах Родинского и Полтавки Донецкой области, а также Петропавловки на Харьковщине.

– Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются, – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и районов сосредоточения живой силы ослабляет возможности России по управлению войсками и ведению боевых действий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.