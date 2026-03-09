Силы обороны атаковали С-300 в Крыму и пункты управления оккупантов на Запорожье
- В течение суток украинские защитники нанесли точные удары по зенитным комплексам С-300 и Бук-М3, а также уничтожили ряд командно-наблюдательных пунктов врага.
- Кроме техники, под огневое поражение попали районы сосредоточения живой силы оккупантов в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.
Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны, командно-наблюдательный пункт и районы сосредоточения живой силы российских войск.
Поражение ПВО, КНП и районов сосредоточения войск РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, объекты российской армии подверглись ударам в течение 8 марта, а также в ночь на 9 марта.
Отмечается, что Силы обороны поразили радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного в Крыму и зенитный ракетный комплекс Бук-М3 в Лиманчуке Луганской области.
Украинские защитники нанесли серию поражений по командно-наблюдательным пунктам (КНП) подразделений российской армии.
В частности, Силы обороны атаковали КНП подразделения из состава Рубикон в районе Донецка, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.
Кроме этого, поражены районы сосредоточения живой силы российских войск в районах Родинского и Полтавки Донецкой области, а также Петропавловки на Харьковщине.
– Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются, – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и районов сосредоточения живой силы ослабляет возможности России по управлению войсками и ведению боевых действий.