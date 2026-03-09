Израиль и его союзники за несколько первых дней войны с Ираном потратили около 800 ракет Patriot. В то же время Украина получила только 600 таких ракет за все четыре года войны.

Об этом пишет издание New York Times.

Ракеты Patriot для Украины и в войне на Ближнем Востоке: что известно

По словам президента Украины Владимира Зеленского и европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, только за первые несколько дней войны в Иране страны Ближнего Востока уже израсходовали более 800 ракет Patriot. Таким образом они противодействовали иранским дронам и около 500 баллистическим ракетам.

В то же время советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что за все четыре года войны Украина получила только около 600 ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

– Страны Персидского залива с бешеной скоростью запускают дорогие ракеты-перехватчики Patriot. Это эквивалентно использованию базуки, чтобы убить муху. Киеву же нужны Patriot для защиты от баллистических ракет, которые Россия почти ежедневно запускает в украинские города, – пишет издание.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и команду экспертов по беспилотникам для защиты военных баз США в Иордании на следующий день после того, как американские партнеры обратились к Киеву с просьбой о помощи.

Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые Украине для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

Кроме того, страны Ближнего Востока в обмен на помощь Украины должны подтолкнуть Россию к прекращению огня.

