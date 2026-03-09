Ізраїль та його союзники за кілька перших днів війни з Іраном витратили близько 800 ракет Patriot. Водночас Україна отримала лише 600 таких ракет за усі чотири роки війни.

Про це пише видання New York Times.

Ракети Patriot для України та у війні на Близькому Сході: що відомо

За словами президента України Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, тільки за перші кілька днів війни в Ірані країни Близького Сходу вже витратили понад 800 ракет Patriot. Так вони протидіяли іранським дронам та близько 500 балістичним ракетам.

Водночас радник Зеленського Дмитро Литвин заявив, що за всі чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

– Країни Перської затоки шаленим темпом запускають дорогі ракети-перехоплювачі Patriot. Це еквівалентно використанню базуки, щоб убити муху. Києву ж потрібні Patriot для захисту від балістичних ракет, які Росія майже щодня запускає в українські міста, – пише видання.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила безпілотники-перехоплювачі та команду експертів з безпілотників для захисту військових баз США в Йорданії наступного дня після того, як американські партнери звернулися до Києва з проханням про допомогу.

Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами.

Крім того, країни Близького Сходу в обмін на допомогу України мають підштовхнути Росію до припинення вогню.

