Законом Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование определяется, что ставка единого социального взноса (ЕСВ) в 2026 году находится на уровне 22% от зарплаты. Однако за некоторых работников работодатели могут платить льготный размер ЕСВ.

Что такое льготная ставка ЕСВ, кому предоставляется и как ее рассчитать — читайте в материале Фактов ICTV.

Льготная ставка ЕСВ: что это и кому предоставляется

Льготная ставка ЕСВ — это сниженная ставка уплаты единого социального взноса, которая предоставляется отдельным категориям налогоплательщиков. Основная цель — поддержка малого бизнеса, молодых предпринимателей, ветеранов, ВПЛ и других уязвимых категорий населения.

Воспользоваться льготой могут:

ФЛП на упрощенной системе налогообложения (1 группа).

Образовательные, научные, культурные некоммерческие организации.

Люди с инвалидностью, зарегистрированные как ФЛП.

Минимальный размер ЕСВ за наемных работников в 2026 году составляет 22% от официальной зарплаты. Если работодатели берут на работу человека с инвалидностью, тогда они имеют право на льготную ставку ЕСВ — 8,41%.

Такой подход возможен для предприятий, учреждений, организаций, а также ФЛП, независимо от того, работают ли они по общей или упрощенной системе налогообложения.

Льготная ставка ЕСВ: как рассчитать

Чтобы правильно рассчитать сумму взноса по льготной ставке, следует взять за основу минимальную заработную плату, установленную на соответствующий год.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Стандартный ЕСВ — 22%:

8 647× 22% = 1 902,34 грн — стандартная сумма ЕСВ.

Льготная ставка ЕСВ в 2026 году

С 1 января 2025 года МСЭК были ликвидированы. Их функции были переданы Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности, который теперь отвечает за установление и отмену инвалидности.

Теперь подтверждением установления работнику инвалидности является заверенная работником выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица относительно установления инвалидности, полученная в соответствии с Постановлением Кабмина № 1338 от 15 ноября 2024 года о Некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования лица, и (или) копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией об установлении группы инвалидности, которая соответствует требованиям этого постановления.

Начисление единого взноса осуществляется работодателем с даты получения от работника документов об установлении инвалидности.

Льготная ставка ЕСВ: как сохранить в 2026 году

Подтверждающим документом установления инвалидности является выписка из решения экспертной команды.

Стоит отметить, что документ об инвалидности, которая была установлена до 1 января, также является действительным. Но в случае, если инвалидность установлена бессрочно или срок пересмотра еще не наступил.

Льготная ставка ЕСВ (8,41%) предоставляется, когда работник с установленной группой инвалидности предоставляет подтверждающий документ. В свою очередь, работодатель должен заверить полученную копию такой справки.

Для сохранения льготы, если работнику необходимо переподтвердить группу инвалидности, он должен обратиться в определенный срок к экспертной команде и продлить срок действия справки.

