Пільгова ставка ЄСВ: як зберегти у 2026 році та які правила застосування
Законом України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначається, що ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 2026 році перебуває на рівні 22% від зарплати. Проте за деяких працівників роботодавці можуть сплачувати пільговий розмір ЄСВ.
Що таке пільгова ставка ЄСВ, кому надається та як її розрахувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Пільгова ставка ЄСВ: що це та кому надається
Пільгова ставка ЄСВ — це знижена ставка сплати єдиного соціального внеску, яка надається окремим категоріям платників податків. Основна мета — підтримка малого бізнесу, молодих підприємців, ветеранів, ВПО та інших вразливих категорій населення.
Скористатися пільгою можуть:
- ФОП на спрощеній системі оподаткування (1 група).
- Освітні, наукові, культурні неприбуткові організації.
- Люди з інвалідністю, які зареєстровані як ФОП.
Мінімальний розмір ЄСВ за найманих працівників у 2026 році становить 22% від офіційної зарплати. Якщо роботодавці беруть на роботу людину з інвалідністю, тоді вони мають право на пільгову ставку ЄСВ — 8,41%.
Такий підхід можливий для підприємств, установ, організацій, а також ФОП, незалежно від того, працюють вони за загальною чи спрощеною системою оподаткування.
Пільгова ставка ЄСВ: як розрахувати
Щоб правильно розрахувати суму внеску за пільговою ставкою, слід взяти за основу мінімальну заробітну плату, встановлену на відповідний рік.
У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Стандартний ЄСВ — 22%:
8 647× 22% = 1 902,34 грн — стандартна сума ЄСВ.
Пільгова ставка ЄСВ у 2026 році
З 1 січня 2025 року МСЕК були ліквідовані. Їхні функції були передані Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який тепер відповідає за встановлення та скасування інвалідності.
Тепер підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірений працівником витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності, отриманий відповідно до Постанови Кабміну №1338 від 15 листопада 2024 року про Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, та (або) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності, яка відповідає вимогам цієї постанови.
Нарахування єдиного внеску здійснюється роботодавцем із дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності.
Пільгова ставка ЄСВ: як зберегти у 2026 році
Підтверджувальним документом встановлення інвалідності є витяг з рішення експертної команди.
Варто зазначити, що документ про інвалідність, яка була встановлена до 1 січня, також є дійсним. Але у випадку, якщо інвалідність встановлена безстроково або строк переогляду ще не настав.
Пільгова ставка ЄСВ (8,41%) надається, коли працівник зі встановленою групою інвалідності надає підтверджувальний документ. Своєю чергою роботодавець має завірити отриману копію такої довідки.
Для збереження пільги, якщо працівнику потрібно перепідтвердити групу інвалідності, він має звернутись у певний строк до експертної команди та продовжити термін дії довідки.