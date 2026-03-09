Законом України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначається, що ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 2026 році перебуває на рівні 22% від зарплати. Проте за деяких працівників роботодавці можуть сплачувати пільговий розмір ЄСВ.

Що таке пільгова ставка ЄСВ, кому надається та як її розрахувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пільгова ставка ЄСВ: що це та кому надається

Пільгова ставка ЄСВ — це знижена ставка сплати єдиного соціального внеску, яка надається окремим категоріям платників податків. Основна мета — підтримка малого бізнесу, молодих підприємців, ветеранів, ВПО та інших вразливих категорій населення.

Скористатися пільгою можуть:

ФОП на спрощеній системі оподаткування (1 група).

Освітні, наукові, культурні неприбуткові організації.

Люди з інвалідністю, які зареєстровані як ФОП.

Мінімальний розмір ЄСВ за найманих працівників у 2026 році становить 22% від офіційної зарплати. Якщо роботодавці беруть на роботу людину з інвалідністю, тоді вони мають право на пільгову ставку ЄСВ — 8,41%.

Такий підхід можливий для підприємств, установ, організацій, а також ФОП, незалежно від того, працюють вони за загальною чи спрощеною системою оподаткування.

Пільгова ставка ЄСВ: як розрахувати

Щоб правильно розрахувати суму внеску за пільговою ставкою, слід взяти за основу мінімальну заробітну плату, встановлену на відповідний рік.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Стандартний ЄСВ — 22%:

8 647× 22% = 1 902,34 грн — стандартна сума ЄСВ.

Пільгова ставка ЄСВ у 2026 році

З 1 січня 2025 року МСЕК були ліквідовані. Їхні функції були передані Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який тепер відповідає за встановлення та скасування інвалідності.

Тепер підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірений працівником витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності, отриманий відповідно до Постанови Кабміну №1338 від 15 листопада 2024 року про Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи, та (або) копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності, яка відповідає вимогам цієї постанови.

Нарахування єдиного внеску здійснюється роботодавцем із дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності.

Пільгова ставка ЄСВ: як зберегти у 2026 році

Підтверджувальним документом встановлення інвалідності є витяг з рішення експертної команди.

Варто зазначити, що документ про інвалідність, яка була встановлена до 1 січня, також є дійсним. Але у випадку, якщо інвалідність встановлена безстроково або строк переогляду ще не настав.

Пільгова ставка ЄСВ (8,41%) надається, коли працівник зі встановленою групою інвалідності надає підтверджувальний документ. Своєю чергою роботодавець має завірити отриману копію такої довідки.

Для збереження пільги, якщо працівнику потрібно перепідтвердити групу інвалідності, він має звернутись у певний строк до експертної команди та продовжити термін дії довідки.

