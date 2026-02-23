С 1 января 2026 года вступили в силу новые налоги для физических лиц — предпринимателей (ФЛП).

Какие налоги должен платить ФЛП в 2026 году по новым правилам — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие налоги предусмотрены для ФЛП в Украине в 2026 году

С начала полномасштабного вторжения ФЛП получили право не платить единый социальный взнос (ЕСВ), однако в 2025 году эта норма вернулась. Также была увеличена максимальная база для начисления ЕСВ. В 2026 году она составляет 20 минимальных зарплат.

Сейчас смотрят

Напоминаем, что в 2026 году минимальная зарплата выросла и составляет 8 647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 3 328 грн.

Также в 2026 году устанавливается фиксированный военный сбор для ФЛП 1, 2 и 4 групп в размере 10% от минимальной заработной платы. В 2026 году эта сумма составляет 864,7 грн ежемесячно.

Кроме того, в этом году предусматривается обязательная подача ежемесячной отчетности по ЕСВ, налогу на доходы физических лиц и военному сбору для всех субъектов, выполняющих функции налоговых агентов.

Налоги для ФЛП в 2026 году: какова ставка единого налога

С 1 января 2026 года изменяются размеры единого налога и военного сбора для физических лиц-предпринимателей, работающих по первой и второй группам упрощенной системы.

Максимальные ставки единого налога:

ФЛП 1 группы: до 332,80 грн в месяц (не более 10 % от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

ФЛП 2 группы: до 1 729,40 грн в месяц (не более 20 % от минимальной зарплаты).

ЕСВ и военный сбор для ФЛП: сколько платят 1, 2, 4 группы

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп ставка военного сбора составляет 864,70 грн в месяц, что соответствует 10 % минимальной заработной платы, установленной на 2026 год.

Порядок установления единого налога

В соответствии со ст. 293 Налогового кодекса Украины:

Для 1 группы ставка определяется в процентах от прожиточного минимума.

Для 2 группы – в процентах от минимальной зарплаты.

Фиксированные ставки в месяц утверждают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида деятельности ФЛП.

Повышенная ставка 15 % применяется в случае:

превышения установленного лимита дохода;

получения дохода от деятельности, не внесенной в реестр плательщиков единого налога;

использования способа расчетов, не предусмотренного НКУ;

осуществления видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы (кроме ФЛП 3 группы – электронных резидентов);

осуществления деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы ФЛП 1 или 2.

Когда платить налоги для ФЛП в 2026 году: сроки

ФЛП 1, 2 и 4 группы должны платить военный сбор ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.

В случае нарушения этого срока к плательщику применяются финансовые санкции.

Штрафы за просрочку предусматривают:

единовременное взыскание в размере 20% от неуплаченной суммы;

пеню в размере 0,1% от задолженности за каждый день задержки.

Какой лимит доходов ФЛП в 2026 году

Мы рассмотрели, какие налоги для ФЛП предусмотрены в 2026 году. Однако чтобы предприниматель мог оставаться в соответствующей группе плательщиков единого налога, он не должен превышать годовой предельный размер дохода.

В 2026 году для предпринимателей есть существенные изменения в налоговых обязательствах, которые существенно повлияют на формирование налогового календаря ФЛП.

Лимиты дохода:

1 группа: 1 444 049 грн

2 группа: 7 211 598 грн

3 группа: 10 091 049 грн

С 1 января 2026 года все ФЛП, включая первую группу, должны принимать безналичные расчеты.

Когда действуют льготы по налогам ФЛП 1, 2, 3 групп

Льготы по налогам могут применяться для ФЛП, зарегистрированных на территориях, которые в настоящее время находятся под временной оккупацией.

А также для предпринимателей, имеющих основное место трудоустройства, где работодатель уплачивает за них ЕСВ в размере минимальной заработной платы. В таком случае взнос в систему социального страхования считается полностью уплаченным.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.