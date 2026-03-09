С появлением электронных сервисов украинцы могут быстро и удобно проверить, назначена ли им пенсия, когда и в каком размере она начисляется.

Факты ICTV узнавали, как проверить начисление пенсии онлайн и оффлайн.

Назначение пенсии — это официальное решение Пенсионного фонда о том, что человеку предоставляется право на пенсию. Начисление пенсии — это ежемесячное вычисление суммы, которую получит пенсионер.

Как проверить назначение пенсии онлайн

Удобнее всего это сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

Перейдите на сайт ПФУ

Авторизуйтесь с помощью электронной цифровой подписи (КЭП), или через Дія.Підпис, или BankID (например, через Приват24 или monobank).

Выберите раздел Моя пенсия.

Здесь есть информация, назначена ли пенсия, с какого числа она действует, ее размер, а также история изменений.

Как посмотреть, начислена ли пенсия

Это также можно сделать на портале ПФУ. Зайдите в раздел Моя пенсия и просмотрите последнее начисление по месяцам.

Также можно просмотреть ведомость о выплате, где указано, уже перечислили пенсию на банковский счет или по почте.

Проверить начисления можно через мобильное приложение ПФУ. Это официальное приложение, где есть все те же функции, что и на сайте.

Можно позвонить в местное управление ПФУ — оператор сможет предоставить информацию после подтверждения личности.

Как узнать о начислении и назначении пенсии офлайн

Можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с паспортом и РНОКПП (идентификационным кодом).

Если пенсию назначили, но она не начисляется, это может быть связано с ошибками в документах или изменением реквизитов для выплат. Регулярно проверяйте данные в кабинете ПФУ, особенно если сменил банк или адрес.

Источник : Пенсионный фонд

