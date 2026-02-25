Согласно постановлению Кабмина № 209, для некоторых категорий пенсионеров повышены выплаты.

Факты ICTV выяснили, какую надбавку к пенсии можно получить в 2026 году.

Надбавки пенсионерам в 2026 году: размеры пенсий

В 2026 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на несколько дополнительных выплат: возрастную надбавку и доплату для одиноких пенсионеров.

Сейчас смотрят

Также в 2026 году пенсионные выплаты вырастут у тех пенсионеров, которым исполнится 70, 75 или 80 лет.

Ежемесячные доплаты начисляются пенсионерам, которые не работают и имеют необходимый страховой стаж.

Размер пенсий после повышения:

Пенсионеры 65+ (стаж 35 лет у мужчин, 30 лет у женщин) получают доплату до 3 758 грн, если их пенсия меньше этой суммы.

Лица 80+ (стаж 25/20 лет) имеют аналогичную доплату, если пенсия не достигает 3 758 грн.

Другие неработающие пенсионеры получают доплату до 3 338 грн.

Если страховой стаж меньше 35/30 лет, доплата рассчитывается пропорционально.

Размер надбавки к пенсии, которую можно получить в 2026 году после 70 лет

Надбавку к пенсии в 2026 году могут получить пенсионеры, возраст которых превышает 70 лет.

Размер надбавки к пенсии 2026:

70-74 года – доплата 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80+ лет – 570 грн.

Эти выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

Источник : Пенсійний фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.