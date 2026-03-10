С 5 марта стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года. Тестирование начнется в мае.

Один из самых распространенных вопросов среди выпускников: есть ли штраф за неявку на НМТ, если зарегистрировался, но не смог прийти на тест. Детали узнавайте в нашем материале.

Неявка на НМТ: есть ли штраф

Директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко успокаивает, что пока штрафов за неявку на НМТ не предусмотрено. Она добавляет, что такая мера могла бы быть логичной для государства, но на сегодняшний день ее не внедрили.

При этом глава УЦОЯО советует, если участник решил не проходить тестирование, следует отменить регистрацию. На сайте Центра доступны образцы заявлений для этого.

Вакуленко подчеркивает, что важно действовать сознательно, ведь организаторы создают место на тесте и привлекают инструкторов, поэтому отказ без уведомления создает лишнюю нагрузку.

Неявка на НМТ: что будет

Штрафа за неявку на НМТ в 2026 году или административных наказаний нет, то есть никто не выпишет протокол и не взыщет деньги. Но практические последствия все же есть.

Что будет, если не прийти на НМТ:

Если абитуриент не придет сдавать тест в этом году, он не сможет поступить в университет в 2026 году.

В таком случае есть два варианта: ждать следующего года на следующую сессию НМТ или выбирать альтернативу, в частности, поступать в колледжи или учреждения профессионально-технического образования.

Дополнительную сессию НМТ организуют только для тех абитуриентов, которые имели уважительные причины не явиться на основной тест. Например, болезнь или форс-мажорные обстоятельства. Если таких причин не было, просто так сдать тест на дополнительной сессии не получится.

Для тех, кто готовится к тесту, стоит помнить, что в 2026 году НМТ будет включать четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор – иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Основная сессия будет проходить с 20 мая по 25 июня, дополнительная – с 17 по 24 июля. Тестирование будет проходить в течение одного дня в два этапа: сначала украинский язык и математика (120 минут), затем история Украины и предмет на выбор (еще 120 минут), с 20-минутным перерывом между этапами.

Для безопасности и прозрачности на пунктах тестирования планируют видеонаблюдение и металлоискатели. Также УЦОЯО обнародовал демонстрационные варианты заданий, чтобы участники могли ознакомиться с форматом теста заранее.

Итак, если вы зарегистрировались на НМТ, но не сможете или не планируете прийти, штрафа не будет. Главное – вовремя отменить регистрацию, чтобы не создавать лишних трудностей для организаторов и других участников.

