В среду в части регионов Украины с утра до конца суток будут применены графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 11 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.

Ограничения введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую систему Украины.

Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Как именно будут применяться отключения по вашему адресу, можно узнать на страницах облэнерго.

Графики отключения света в Киевской области

Компания ДТЭК обнародовала графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в Киевской области 11 марта.

Графики отключения света в Днепре и области

Как будут отключать электричество в Днепропетровской области, можно узнать из графиков отключения света, предоставленных ДТЭК.

Напомним, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, во время полномасштабного вторжения Россия осуществила более 5,9 тыс. атак на украинскую энергосистему.

Повреждения были значительными, но система устояла.

Он отметил, что Украина разворачивает новую архитектуру энергетической безопасности, в частности меры по защите критических узлов, формированию стратегических резервов и развитию распределенной генерации, с амбициозной целью добавить 1,5 ГВт мощностей.

