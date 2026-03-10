Украина предоставила странам Персидского залива экспертизу по противодействию иранским беспилотникам и параллельно ведет переговоры о будущем доступе к ракетам-перехватчикам для усиления собственной противовоздушной обороны.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время мероприятия Brave1 Ukrainian Defense Tech USA Roadshow 9 марта, передает Суспільне.

Стефанишина о помощи Украины странам Персидского залива

По словам Стефанишиной, для Украины было принципиально показать партнерам, что Киев может предложить не только политическую поддержку или обеспокоенность, а конкретные практические действия.

— Для Украины было действительно важно показать, что мы можем предложить не политическую позицию, обеспокоенность или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект, — сказала она.

Стефанишина отметила, что президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидерами стран Персидского залива, которые пострадали от атак Ирана. После этого Украина предоставила им экспертную помощь по их запросу.

По ее словам, договоренность о такой поддержке была согласована также с правительством США.

Стефанишина подчеркнула, что иранские дроны типа Shahed с декабря 2022 года стали одним из ключевых инструментов российской агрессии против Украины.

По ее словам, эти беспилотники были специально переданы России для ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Такую же технологию Иран использовал и во время недавней израильско-американской операции против Ирана.

Посол также сообщила, что Украина параллельно ведет переговоры о возможности получения ракет-перехватчиков для собственной системы противовоздушной обороны.

По ее словам, эти переговоры не связаны напрямую с оказанием помощи странам Залива, однако ситуация в регионе влияет на спрос на такие системы.

Стефанишина подчеркнула, что Украина координирует свои действия с европейскими союзниками, чтобы избежать перебоев с доступом к необходимым средствам ПВО.

Она также призвала не игнорировать роль России и Китая в поддержке Ирана.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные эксперты по противодействию дронам отправятся на Ближний Восток для помощи партнерам.

По его словам, первая группа специалистов должна была прибыть в регион уже 9 марта. Украинские специалисты имеют наибольший опыт борьбы с иранскими беспилотниками, которые Россия активно применяет против украинских городов.

