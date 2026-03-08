Уже на следующей неделе украинские эксперты по перехватчикам дронов прибудут на Ближний Восток.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в воскресенье, 8 марта.

Как эксперты из Украины помогут на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские эксперты приедут на Ближний Восток сразу с возможностями.

– Если мы говорим об увеличении каких-то средств, то мы бы очень хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете, дефицит каких средств есть у нас, мы понимаем дефицит каких средств есть в странах Залива. То есть мы говорим и об этом треке. Пока рано говорить о других деталях, – отметил он.

Он добавил, что Украина уже передала Нидерландам запрос на радары для военных, которых, в частности, не хватает на фронте в Дружковке.

– Это то, что помогает в защите… Именно Нидерланды – одна из стран, которые производят их больше всего. И запрос на эти радары я передал премьер-министру от наших корпусов, – заявил президент.

Также, по словам премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, Нидерланды обсудят с европейскими партнерами реалистичные условия вступления Украины в ЕС.

– Абсолютно уверен, что будущее Украины – в Европе. Это часть нашего плана, и Украина должна стать членом ЕС… В ближайшее время мы также обсудим реалистичные условия с нашими партнерами, – отметил он.

Йеттен рассказал, что впечатлен работой, которую Украина провела за последние несколько лет, и подчеркнул важность того, чтобы Киев продолжал развивать эти реформы.

Напомним, Роб Йеттен прибыл в украинскую столицу впервые после назначения на должность 23 февраля 2026 года.

По данным СМИ, США и Катар ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков из-за угрозы иранских Шахедов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет непублично получить от стран Ближнего Востока ракеты PAC-3 для систем Patriot в обмен на украинские дроны-перехватчики.

До этого Зеленский высказывал опасение, что США могут сократить поставки ракет для противовоздушной обороны в случае длительной войны в Иране.

