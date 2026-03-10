Україна надала країнам Перської затоки експертизу щодо протидії іранським безпілотникам та паралельно веде переговори про майбутній доступ до ракет-перехоплювачів для посилення власної протиповітряної оборони.

Про це заявила посолка України у США Ольга Стефанішіна під час заходу Brave1 Ukrainian Defense Tech USA Roadshow 9 березня, передає Суспільне.

Стефанишіна про допомогу України країнам Перської Затоки

За словами Стефанішіної, для України було принципово показати партнерам, що Київ може запропонувати не лише політичну підтримку чи занепокоєння, а конкретні практичні дії.

— Для України було справді важливо показати, що ми можемо запропонувати не політичну позицію, занепокоєння чи співчуття, а негайні дії та негайний ефект, — сказала вона.

Стефанішіна зазначила, що президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами країн Затоки, які постраждали від атак Ірану. Після цього Україна надала їм експертну допомогу на їхній запит.

За її словами, домовленість про таку підтримку була погоджена також із урядом США.

Стефанішіна наголосила, що іранські дрони типу Shahed з грудня 2022 року стали одним із ключових інструментів російських атак проти України.

За її словами, ці безпілотники були спеціально передані Росії для ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Таку ж технологію Іран використав і під час нещодавньої ізраїльсько-американської операції проти Ірану.

Посолка також повідомила, що Україна паралельно веде переговори про можливість отримання ракет-перехоплювачів для власної системи протиповітряної оборони.

За її словами, ці переговори не є безпосередньо пов’язаними з наданням допомоги країнам Затоки, однак ситуація у регіоні впливає на попит на такі системи.

Стефанішина наголосила, що Україна координує свої дії з європейськими союзниками, щоб уникнути перебоїв із доступом до необхідних засобів ППО.

Вона також закликала не ігнорувати роль Росії та Китаю у підтримці Ірану.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові експерти з протидії дронам вирушать на Близький Схід для допомоги партнерам.

За його словами, перша група фахівців мала прибути до регіону вже 9 березня. Українські спеціалісти мають найбільший досвід боротьби з іранськими безпілотниками, які Росія активно застосовує проти українських міст.

